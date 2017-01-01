Так ли важно знать английский язык при устройстве на работу?

Часто в объявлениях о работе можно найти следующее требование: знание разговорного английского языка. Одно дело, когда речь идет о действительно интернациональной компании, в которой без языка не обойтись, но что если знание английского требуется для устройства на работу в компанию, совершенно далекую от иностранных дел?

Возможно, знание языка требуется для того, чтобы читать какие-то инструкции на английском. Но есть и такая вероятность, что HR-менеджер, который подыскивает работников, пишет это требование только потому что все так делают. Обратите внимание: любая уважающая себя компания в объявлениях о работе непременно укажет обязательное знание иностранного на среднем уровне. Так же при заполнении анкеты при попытке обращения в отдел кадров такой компании обязательно присутствует пункт «Я знаю английский на уровне» и далее предлагаются варианты, один из которых необходимо отметить галочкой.

На самом деле, это совершенно не значит, что на работу Вас не возьмут, если таковых знаний у вас нет. Если вы в совершенстве подходите работодателю, и все требования соблюдены, вряд ли Вам откажут только из-за незнания языка. Вполне возможен, так же, вариант, что Вас возьмут с условием подучить язык за определенный срок. Тут можно подтянуть английский язык в Челябинске.

Если вы точно знаете, что на должности, на которую Вы претендуете, знание языка Вам не потребуется – можете смело указывать в анкете «Читаю и перевожу со словарем». Могу дать Вам 90-процентную гарантию, что проверять уровень знания языка HR-служба не станет.

Как показывает практика, если Вы устраиваетесь в обычную компанию в провинциальном городке, например в Челябинске – знания языка Вам так же не понадобятся. Исключения могут быть лишь в том случае, если вы проживаете в каком-нибудь городе, расположенным недалеко от границы любой из стран Евросоюза.