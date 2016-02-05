Огромный рекламный экран в Челябинске отключили после многочисленных жалоб

Самый большой уличный экран Челябинска площадью 920 квадратных метров перестал транслировать рекламу. Суд признал, что видеореклама мешает жителям домов по улице Чайковского. Как сообщает УФССП, ночью в квартирах было светлее, чем днем. Экран отключили на 90 суток, а собственнику теперь придется заплатить 120 тысяч рублей.

4 февраля в 15 часов огромный медиаэкран на Комсомольском проспекте отключили. Компания-владелец экрана сделала это дистанционно из Москвы по требованию суда. Поводом для судебного разбирательства послужили многочисленные жалобы челябинцев и обращение Роспотребнадзора. Ведомство провело проверку, и выяснилось, что освещенность на окнах не соответствует гигиеническим требованиям.

— Было установлено, что измеренные уровни вертикальной освещенности на окнах инструментально обследованных комнат не соответствуют гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и производственных зданий, что влечет угрозу причинения вреда здоровью населения, подвергающегося воздействию динамичной световой видеорекламы, — сообщили сайту «Первый областной» в УФССП по Челябинской области.

Компания, базирующаяся в Москве, пыталась доказать в суде, что не несет ответственности за выявленное нарушение. Кроме того, юристы владельца медиэкрана утверждали, что истекли сроки давности привлечения к ответственности, административное расследование продолжалось более месяца, и сроки не продлялись.

Роспотребнадзор в свою очередь подчеркивал, что жалобы поступают и по сей день. В связи с этим суд принял сторону надзорного ведомства, наказав московскую компанию штрафом — 70 тысяч рублей — и взысканием исполнительского сбора — 50 тысяч рублей. Экран отключен на 90 суток. Теперь владельцу экрана нужно будет снизить уровень яркости, и тогда рекламу снова можно будет показывать.

Отметим, что медиаэкран на Комсомольском проспекте также становился предметом другого разбирательства, которое инициировало УФАС. Антимонопольщики признали противоречащей закону провокационную рекламу нижнего белья Incanto.