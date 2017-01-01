В Челябинске может появиться список зданий, рядом с которыми будет запрещено размещать рекламу

Список зданий, вблизи которых планируется запретить размещение наружной рекламы, планируют создать власти Челябинска. Соответствующее поручение управлениям наружной рекламы и культуры дал глава города Евгений Тефтелев. Об этом стало известно в ходе совместного совещания представителей бизнеса, депутатов и городских властей.

Представители рекламного рынка обратили внимание на то, что нужно шире использовать возможности управления архитектуры: комплексный подход поможет в вопросе грамотного размещения рекламы. По их мнению, создать документ, в котором будут прописаны все правила – невозможно, городское пространство уникально. Но выход есть, считают рекламисты, – сотрудничество с институтом главного художника и главного архитектора.

По словам Евгения Тефтелева, операторы в год перечисляют в бюджет порядка 150 млн руб. Однако с 2016 г. тариф на размещение рекламы вырастет на 16%. В мэрии уверены, чтобы отрасль осталась на плаву, нужно рассчитывать не медиаинфляцию, а на увеличение клиентской базы. Но этому мешает незаконная реклама, которую зачастую используют рекламодатели. Поэтому власти намерены усилить борьбу с ней.