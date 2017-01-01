Здания из сэндвич-панелей. Выгода или пустая реклама?

Здания из сэндвич панелей имеют всего два основных преимущества - небольшая стоимость и высокоскоростное строительство. Однако этих качеств оказалось достаточно для быстрого завоевания рынка такими домами и строениями, тем более, что по остальным характеристикам такие постройки мало в чем уступают аналогам из дерева, бруса и других распространенных строительных материалов.

Особенности быстровозводимых зданий

Появление и распространение быстровозводимых конструкций вполне логично - модульная технология производства завоевывает промышленность, так как гарантирует скорость и простоту сборки. В рамках этой технологии крупные блоки зданий собираются еще на заводе промышленным методом, а на месте строительства из готовых блоков достаточно собрать готовый дом по чертежам. В целом, строительство обычного загородного дома из модульных конструкций по силам каждому, так как вероятность ошибки по причине человеческого фактора крайне мала. Из панелей строят гаражи, небольшие постройки, а строительство складов из сэндвич панелей - хороший шаг в сторону экономии и долговечности.

Более того, современные модульные строения позволяют создавать не только пустые "коробки" домов, не предназначенные для жилья. Современные модули уже имеют необходимую теплоизоляцию, звукоизоляцию, защиту от влаги и прочих негативных факторов. Все больше и больше этапов строительства выполняется еще на заводе, и скорость возведения загородных домов по такой технологии сократилась до нескольких дней.

Сферы применения быстровозводимых зданий

Загородное частное строительство пусть и внесло существенный вклад в развитие модульных зданий, но все же не является единственной сферой применения этой технологии. По такой же системе возводят временные строения, склады и даже офисные здания с небольшой этажностью. По сути, ограничение высоты для модульных конструкций является основным ограничением для таких сооружений.

В зависимости от особенностей будущего строения, модульные блоки делаются изначально разными. Так, например, дом можно сделать с утеплением или без, со звукоизоляцией или без, с различной толщиной утеплителя и другими отличающимися характеристиками. Иначе говоря, сама по себе технология и фабричное модульное производство не делает все дома похожими один на один - одинаковым делается лишь каркас, а внутренняя и внешняя отделка придает каждому модульному строению уникальность и индивидуальность.