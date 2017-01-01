Производство фотоплитки, керамогранита. Бизнес и реклама

У каждого человека имеется желание жить в красивом и ухоженном доме, отличающимся от прочих домов. Для удовлетворения этой потребности придумываются всё более новые варианты оформления домов. Одним из таких вариантов являются фотоплитки, которые заинтересуют не только потребителя, но и предприимчивого бизнесмена, желающего создать уникальное и заработать на этом.

Современные технологии позволяют удовлетворить любую смелую фантазию, при этом затратив минимум времени и сил. Производство фотоплитки – это одна из возможностей украсить жильё по своему вкусу и фантазии.

Это обыкновенная керамическая плитка, с нанесённой на неё изображением. Способов нанесения рисунка много, например, сублимация, деколь, прямая и ультрафиолетовая печать. Рисунок на плитку наносится отдельной плитке или на нескольких сразу, по типу мозаики, из которых делают панно. Использование такой плитке достаточно широко – ванная, бассейн, кухня, украшение интерьеров ресторанов, гостиниц, кафе и тп. Если вам нужно более жесткое основание, то выбирается плитка керамогранит.

Прямая печать - самый простой способ нанесения рисунка на фотоплитку, не требующий огромных затрат. Технология нанесения рисунка очень проста, поверхность плитки (рекомендуются плитки светлых тонов) обезжиривается, а затем очищается. Далее равномерным слоем на поверхность распыляется прекоат-лак, для этого можно использовать краскопульт, после чего плитка сушится несколько минут и помещается на принтер, где на неё, в течение 5 минут печатается рисунок. В конце плитка с рисунком помещается в сушильную камеру, разогретую до 150 °C, сроком на 10 минут.

Оборудование и материалы

Чтобы организовать бизнес, нужно закупить специальное оборудование и расходный материал. Основным оборудованием является: принтер для печати на керамической плитке, компьютер, краскопульт, сушильный шкаф, прекоат-лак и мебель, куда всё это оборудование помещается. Для начала бизнеса нужен стартовый капитал, в районе 6 тысяч долларов. Цена зависит от характеристик, качества и страны производителя оборудования.

Особо крупное помещение под производство плитке необязательно, ведь современное оборудование занимает мало места, что позволяет заняться бизнесом на дому. Но когда объём производства выйдет на более высокий уровень, стоит использовать помещение покрупнее.

Производство не очень сложное, что позволяет производить товар самостоятельно. А при необходимости нанять рабочих. Рекламу можно выложить на различных соцсетях или договорится с каким-либо строительным магазином о размещении продукции.