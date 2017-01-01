Шлифуем и полируем без рекламы!

Болгарка — универсальный инструмент, с ее помощью можно как шлифовать и полировать различные виды материала, так и резать любую поверхность. Углошлифовальная машина активно используется для строительно-отделочных работ.

Вид выполняемых болгаркой работ определяется несколькими видами оснастки. Для этого инструмента используются шлифовальные, отрезные и зачистные круги. При выборе диска следует помнить, что удобнее управлять инструментом с меньшим размером диска. Наиболее часто применяются отрезные круги разной толщины и для разных материалов

Шлифовальные круги могут быть разного типа, например, от шлифовального круга по металлу до шлифовального круга по камню. Выбирать круг или диск необходимо внимательно т.к. от уровня его прочности зависит его долговечность и ремонтопригодность.

От размера зерен круга зависит тип работ: полировка, шлифовка, заточка или выравнивание.

Кроме того, модели болгарок отличаются потребляемой мощностью. Для продолжительных работ по резке больших металлических предметов требуется более мощный инструмент. Для шлифования и резки небольших предметов можно выбрать более простую модель.

Крутые Идеи для Болгарки!