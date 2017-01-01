Реклама Челябинска
Новости рекламы

ВИДЕО РЕКЛАМА

Огромный рекламный экран в Челябинске отключили после многочисленных жалоб

 Читать дальше...

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

В Челябинске может появиться список зданий, рядом с которыми будет запрещено размещать рекламу

 Читать дальше...

Новости компаний
Шлифуем и полируем без рекламы!
Металлочерепица и без рекламы хороша!
Доступное хобби или еще один способ заработка в интернете?
НОМЕКС: распростронение листовок и буклетов по почтовым ящикам в Москве
Производство фотоплитки, керамогранита. Бизнес и реклама

Разговоры о рекламе
Press wall – реклама на страже свадеб!
Огромный рекламный экран в Челябинске отключили после многочисленных жалоб
Три шага к эффективности от DeltaClick
Бюро переводов, как инструмент локализации бренда
Плагиат от «Вестей недели». Дмитрия Киселёва сравнили с «Робокопом»
Сообщество рекламистов Челябинска
Челябинское УФАС России

Публикации       

Проекты       

Каталог рекламы     

На главную     Все публикации раздела      Прислать новость

Новости компаний

Шлифуем и полируем без рекламы!

Шлифуем и полируем без рекламы!

Болгарка — универсальный инструмент, с ее помощью можно как шлифовать и полировать различные виды материала, так и резать любую поверхность. Углошлифовальная машина активно используется для строительно-отделочных работ.

Вид выполняемых болгаркой работ определяется несколькими видами оснастки. Для этого инструмента используются шлифовальные, отрезные и зачистные круги. При выборе диска следует помнить, что удобнее управлять инструментом с меньшим размером диска. Наиболее часто применяются отрезные круги разной толщины и для разных материалов

Шлифовальные круги могут быть разного типа, например, от шлифовального круга по металлу до шлифовального круга по камню. Выбирать круг или диск необходимо внимательно т.к. от уровня его прочности зависит его долговечность и ремонтопригодность.

От размера зерен круга зависит тип работ: полировка, шлифовка, заточка или выравнивание.

Кроме того, модели болгарок отличаются потребляемой мощностью. Для продолжительных работ по резке больших металлических предметов требуется более мощный инструмент. Для шлифования и резки небольших предметов можно выбрать более простую модель.

Крутые Идеи для Болгарки!


Автор chelreklama.ru





На данный момент комментариев нет. chelReklama.ru - рекламные услуги Челябинска


Имя:


Комментарий:


Опубликованные сообщения являются частными мнениями лиц, их написавших.
Редакция за размещенные сообщения ответственности не несет.

Проверка:
На главную     Все публикации раздела      Прислать новость
Просмотров: 57 | 13 июня 2017г.




chelReklama.ru © 2004-2017 г. Челябинск
При использовании информации ссылка на chelReklama.ru обязательна.
О проекте  Реклама  Cоздание сайта: «Экспресс Дизайн Групп»