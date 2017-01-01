Реклама Челябинска
Новости рекламы

ВИДЕО РЕКЛАМА

Огромный рекламный экран в Челябинске отключили после многочисленных жалоб

 Читать дальше...

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

В Челябинске может появиться список зданий, рядом с которыми будет запрещено размещать рекламу

 Читать дальше...

Новости компаний
День Валентина из фатина!
Шлифуем и полируем без рекламы!
Металлочерепица и без рекламы хороша!
Доступное хобби или еще один способ заработка в интернете?
НОМЕКС: распростронение листовок и буклетов по почтовым ящикам в Москве

Разговоры о рекламе
Press wall – реклама на страже свадеб!
Огромный рекламный экран в Челябинске отключили после многочисленных жалоб
Три шага к эффективности от DeltaClick
Бюро переводов, как инструмент локализации бренда
Плагиат от «Вестей недели». Дмитрия Киселёва сравнили с «Робокопом»
Сообщество рекламистов Челябинска
Челябинское УФАС России

Публикации       

Проекты       

Каталог рекламы     

На главную     Все публикации раздела      Прислать новость

Новости компаний

День Валентина из фатина!

День Валентина из фатина!

День Валентина - самый романтичный праздник в году, его празднуют не только влюбленные, но и все кто считает нужным выразить свои чувства близким. 

Без сомнения, что самый лучший подарок в этот праздник - это красное сердце, символизирующее пылкие чувства. Валентинку можно сделать своими руками, тогда она будет вдвойне символичной. Она будет хранить тепло рук дарителя, его энергию.

Для того чтобы сделать Валентинку потребуется:

- красная ткань - 30 см;

- красный фатин или красная атласная ленточка; Обычно фатин оптом покупают для свадебных платьев;

- картон - 30 на 30 см;

- клеевой пистолет;

- свечка.

Из картона надо вырезать два одинаковых сердца произвольного размера.

Из ткани надо вырезать так же два сердца, используя в качестве выкройки картонные заготовки.

Картон надо обклеить тканью. Можно это сделать с помощью клеевого пистолета, аккуратно натягивая ткань и приклеивая ее на изнанке. Сердца следует обклеивать в зеркальном отображении.

Следующий этап - склеить сердца, чтобы получить заготовку с обеих сторон обтянутую тканью. Шов можно задрапировать фатином или атласной лентой.

Красную ткань следует сложить в несколько слоев, заколоть булавками, чтобы слои не сдвигались. Вырезать из картона три лепестка, по форме напоминающие сердца, высотой 5, 4, 3 сантиметра. Обвести выкройки на ткани и вырезать. Ориентировочное число лепестков: 3 см. - 7 шт., 4 -12 шт., 5 сантиметров не менее 50 шт., но точное количество будет зависеть от размеров сердца.

Лепестки, чтобы они не сыпались, надо опалить на огне. Для этого используют свечу.

В качестве серединки розы надо свернуть ватный кружок так, чтобы получился ватный конус. Конус полностью обклеить лепестком, а потом поочередно приклеивать лепестки, начиная с самых маленьких.

Когда розочка будет диаметром 7-8 сантиметров, ее можно наклеить на сердце.

Дальше лепестки надо клеить по кругу, доходя до края.

Когда поверхность полностью заполнится, получится шикарное цветочное сердце - самый лучший подарок на день Валентина.


Автор www.chelreklama.ru





На данный момент комментариев нет. chelReklama.ru - рекламные услуги Челябинска


Имя:


Комментарий:


Опубликованные сообщения являются частными мнениями лиц, их написавших.
Редакция за размещенные сообщения ответственности не несет.

Проверка:
На главную     Все публикации раздела      Прислать новость
Просмотров: 29 | 04 июля 2017г.




chelReklama.ru © 2004-2017 г. Челябинск
При использовании информации ссылка на chelReklama.ru обязательна.
О проекте  Реклама  Cоздание сайта: «Экспресс Дизайн Групп»