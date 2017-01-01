День Валентина из фатина!

День Валентина - самый романтичный праздник в году, его празднуют не только влюбленные, но и все кто считает нужным выразить свои чувства близким.

Без сомнения, что самый лучший подарок в этот праздник - это красное сердце, символизирующее пылкие чувства. Валентинку можно сделать своими руками, тогда она будет вдвойне символичной. Она будет хранить тепло рук дарителя, его энергию.

Для того чтобы сделать Валентинку потребуется:



- красная ткань - 30 см;



- красный фатин или красная атласная ленточка; Обычно фатин оптом покупают для свадебных платьев;



- картон - 30 на 30 см;



- клеевой пистолет;



- свечка.



Из картона надо вырезать два одинаковых сердца произвольного размера.



Из ткани надо вырезать так же два сердца, используя в качестве выкройки картонные заготовки.



Картон надо обклеить тканью. Можно это сделать с помощью клеевого пистолета, аккуратно натягивая ткань и приклеивая ее на изнанке. Сердца следует обклеивать в зеркальном отображении.



Следующий этап - склеить сердца, чтобы получить заготовку с обеих сторон обтянутую тканью. Шов можно задрапировать фатином или атласной лентой.



Красную ткань следует сложить в несколько слоев, заколоть булавками, чтобы слои не сдвигались. Вырезать из картона три лепестка, по форме напоминающие сердца, высотой 5, 4, 3 сантиметра. Обвести выкройки на ткани и вырезать. Ориентировочное число лепестков: 3 см. - 7 шт., 4 -12 шт., 5 сантиметров не менее 50 шт., но точное количество будет зависеть от размеров сердца.



Лепестки, чтобы они не сыпались, надо опалить на огне. Для этого используют свечу.



В качестве серединки розы надо свернуть ватный кружок так, чтобы получился ватный конус. Конус полностью обклеить лепестком, а потом поочередно приклеивать лепестки, начиная с самых маленьких.



Когда розочка будет диаметром 7-8 сантиметров, ее можно наклеить на сердце.



Дальше лепестки надо клеить по кругу, доходя до края.



Когда поверхность полностью заполнится, получится шикарное цветочное сердце - самый лучший подарок на день Валентина.