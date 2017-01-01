Банкротство физических лиц. Рекламно- информационная статья

По данным статистики, собранной Объединенным кредитным бюро, общая задолженность жителей РФ перед коммерческими организациями превышает 700 миллиардов рублей. И эта цифра стремительно растет. Конечно, основная причина такого положения дел - кризис в экономике, выбивший из колеи множество людей. Но у каждого гражданина есть возможность заявить себя банкротом, если количество долгов превышает суммарные доходы. Как провести процедуру банкротства и какие моменты нужно учесть?



Банкротство физических лиц процедура весьма сложная. Не все физлица могут претендовать на признание банкротства, а только подходящие под следующие параметры:



- сумма задолженности превышает сумму в 500 000 рублей;



- платежи по долгу не производились в течение трех месяцев;



- доход лица ниже, чем ежемесячный платеж в счет долга;



- задолженность нельзя покрыть имуществом физического лица.



С учетом недавних поправок в законе, человек может сам, без каких-то активных действий со стороны кредитора, составить заявление на признание банкротом. Следует учесть, что, пока состояние задолженности еще не достигло критической отметки, есть возможность попросить кредитора произвести реструктуризацию долга. Однако, если тот отказывает, а сумма долга продолжает увеличиваться, то придется обращаться в суд. Лицо может сообщить о своей финансовой беспомощности в течение месяца после того, как становится ясно, что погасить долг не получится. Данный период нужен для составления заявления и поиска управляющего по финансам.



Для подачи заявление понадобятся следующие документы:



- список кредиторов;



- справка 2-НДФЛ с работы;



- выписка с личного счета от пенсионного фонда;



- копии паспорта, СНИЛС, трудовой книжки, ИНН и всех остальных документов, включая свидетельства о браке и рождении детей;



- выписка из ЕГРИП (действительна только пять дней);



- оригиналы требований кредитных организаций;



- выписки со счетов в банке и из акционерного реестра.



Кроме того, до подачи заявления необходимо найти финансового управляющего, оценить свое имущество, оплатить госпошлину, отправить кредиторам извещение о запуске процедуры, приложив копии всех вышеперечисленных бумаг.



Процедура обойдется примерно в 40 тысяч рублей, включая консультацию юриста, которая весьма желательна. Также следует иметь в виду, что у человека, признанного банкротом, изымают и продают всё имущество в счет оплаты задолженности. Кредитная история, конечно, становится безнадежно испорченной. Банкрот на протяжении трех лет не может открывать свой бизнес и занимать руководящие посты. С учетом всего этого, иногда лучше поискать альтернативу, чем идти на крайние меры.

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