Клиенты и виртуальный офис

Иметь виртуальный офис становится все более и более распространенной функцией среди предприятий по всему миру. Вы не только можете работать комфортно прямо у себя дома, но также собрать целую команду для работы над вашим проектом или компанией, и вам совершенно необязательно будет арендовать офис. Вы, даже, можете получать входящие звонки на виртуальный офис.

Ниже вы найдете список трех удобных гаджетов, которые сделают удобным любой виртуальный офис для вас и вашего бизнеса.

Смартфон

Такие гаджеты позволяют людям управлять своим бизнесом практически из любой точки мира. Смартфоны в наше время являются более доступными, чем когда-либо, так как каждый крупный производитель мобильных телефонов предоставляет уникальную операционную систему (iOS, Android, BlackBerry). С современным смартфоном вы сможете не только оставаться на связи со своими коллегами, но также сможете отправлять и получать сообщения, проверять электронную почту, использовать интернет и хранилища данных. А что уж говорить о бесконечном количестве загружаемых приложений, разработанных специально для бизнеса! Смартфоны произвели революцию не только для людей, которым необходимо общаться по личным вопросам, но для тех, кто курирует собственный бизнес.

Планшет

Это устройство похоже на смартфон. На рынке в наши дни доступны самые разные модели и планшетов, так что вы без проблем подберете тот, который удовлетворит ваши нужды и потребности.

Планшеты способны работать под управлением операционной системы и предоставлять пользователю локальное хранилище данных для получения информации от клиентов, а также графиков, рисунков, документов и прочего. В зависимости от типа планшета и его оснащения вы можете подключить его к мобильной беспроводной сети или Wi-Fi. Кроме того, планшеты позволяют запускать несколько приложений одновременно, что увеличивает производительность и повышает удобство их использования.

Современные планшетные компьютеры могут быть использованы в качестве средств для написания заметок, если у вас есть стилус, который позволяет делать четкие записи и рисовать диаграммы прямо на экране планшета. А затем компьютер сохраняет все записанное вами в качестве документа.

Виртуальный секретарь

Даже если все ваши сотрудники разбросаны по всему миру, для вас важно, чтобы компания и виртуальный офис имели централизованной внешний вид. Наличие виртуального ресепшена является одним из самых простых способов централизации личного бизнеса, а также укрепления отношений с клиентами.

Поскольку работаете вы удаленно, то зачастую может возникнуть ситуация, когда вы не успели ответить на телефонный звонок или письмо. Имея виртуального секретаря, вы никогда не пропустите важных сообщений от клиентов или коллег, а это обеспечит вашей компании лучшее взаимодействие с пользователями по всей своей структуре.