Реклама Челябинска
Новости рекламы

ВИДЕО РЕКЛАМА

Огромный рекламный экран в Челябинске отключили после многочисленных жалоб

 Читать дальше...

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

В Челябинске может появиться список зданий, рядом с которыми будет запрещено размещать рекламу

 Читать дальше...

Новости компаний
Как обновить домашний интерьер? Стены, плинтуса и декор
Клининговая компания на страже чистоты в Челябинске
Зачем нужно использовать лицензионное ПО
Автозапчасти в интернет-магазине от UkrParts
Монолит Хаус: строительство и проекты домов из газобетона

Разговоры о рекламе
Press wall – реклама на страже свадеб!
Огромный рекламный экран в Челябинске отключили после многочисленных жалоб
Три шага к эффективности от DeltaClick
Бюро переводов, как инструмент локализации бренда
Плагиат от «Вестей недели». Дмитрия Киселёва сравнили с «Робокопом»
Сообщество рекламистов Челябинска
Челябинское УФАС России

Публикации       

Проекты       

Каталог рекламы     

На главную     Все публикации раздела      Прислать новость

Новости компаний

Как обновить домашний интерьер? Стены, плинтуса и декор

Как обновить домашний интерьер? Стены, плинтуса и декор

Тема домашнего интерьера будет волновать миллионы людей. И происходить это будет всегда. Оказывается, что от того, комфортно ли находиться человеку у себя дома, может менять его самочувствие и настроение, взгляд на проблемы. Когда дома царит надоевший интерьер, везде грязь и постоянное ощущение не уюта, то и самочувствие будет таким же серым, тусклым и депрессивным. А людям, у которых в доме все хорошо, стильно, уютно и красиво, живется намного приятнее и ярче. Именно по этим причинам каждый должен уметь придавать домашнему пространству новый, стильный и современный вид. На тему обновления домашнего пространства своими руками, без ремонта и будет написана сегодняшняя статья.

Сначала нужно подготовить основу для обновления. Это чистота и порядок. Если дома будет грязно, никакие предметы декора его не спасут. Чистота-это база стильного пространства. Порядок должен царить и на полках, и в шкафах, и в ящиках, и в углах. Весь лишний хлам следует выбросить. Эта процедура поможет освободить место для новых и современных предметов интерьера.

Мелочи-это детали, которые очень сильно влияют на восприятие интерьера. Например, если в комнате все красиво, но в стене вкручены старые, замусоленные розетки, то это будет портить весь вид. Такие розетки можно заменить на новые за пол часа. Точно так же поступают, если старый Плинтус, Выключатель, Крючки и т.д. Это мелочи, у которых должен быть идеальный вид.

Хорошими инструментами для декора интерьера являются:
- ковровые изделия, скатерти и салфетки;
- новые банные полотенца, если они висят на видном месте;
- комнатные растения, декоративные растения, композиции из них;
- изображения и картины, портреты, детские поделки и рисунки;
- стильные фигурки и статуэтки, вазы и лампы, разного рода торшеры;
- если дома есть настольные лампы, на них достаточно просто заменить абажуры;
- подсвечники, декоративные свечи, куклы.

Если в комнате лежит старый, плохо пахнущий ковер, пришло время пожить без него. Можно просто скрутить и спрятать его в сарай. Если в квартире есть межкомнатные двери, которые не подлежат обновлению, их так же можно убрать. В проеме будут хорошо смотреться декоративные шторы. Шторы, кстати, можно собрать своими силами. Из бусин, ракушек или деревянных брусочков. Понадобится леска и шуруповерт для проделывания отверстий.

Еще можно обновить одну из стен. Для этого можно по-новому перекрасить стену или нанести на нее штукатурку, которую так же можно покрасить. Еще на стене можно выложить интересную фигуру или композицию. Для этого можно посмотреть образцы в сети интернет. И просто выложить понравившееся изображение на стене из цветных карандашей, елочных шишек, из фотографий, бусин, елочных гирлянд.

Никогда не помешает интерьеру проветривание помещения. Кому-то нравится делать перестановку мебели. Кто-то предпочитает переделывать мебель, использовать ее в других целях. Главное, заставлять себя делать хоть что-то. Нужно понять, что сам по себе интерьер не изменится.


Автор http://www.chelreklama.ru/





На данный момент комментариев нет. chelReklama.ru - рекламные услуги Челябинска


Имя:


Комментарий:


Опубликованные сообщения являются частными мнениями лиц, их написавших.
Редакция за размещенные сообщения ответственности не несет.

Проверка:
На главную     Все публикации раздела      Прислать новость
Просмотров: 12 | 16 марта 2019г.




chelReklama.ru © 2004-2019 г. Челябинск
При использовании информации ссылка на chelReklama.ru обязательна.
О проекте  Реклама  Cоздание сайта: «Экспресс Дизайн Групп»