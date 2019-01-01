Как обновить домашний интерьер? Стены, плинтуса и декор

Тема домашнего интерьера будет волновать миллионы людей. И происходить это будет всегда. Оказывается, что от того, комфортно ли находиться человеку у себя дома, может менять его самочувствие и настроение, взгляд на проблемы. Когда дома царит надоевший интерьер, везде грязь и постоянное ощущение не уюта, то и самочувствие будет таким же серым, тусклым и депрессивным. А людям, у которых в доме все хорошо, стильно, уютно и красиво, живется намного приятнее и ярче. Именно по этим причинам каждый должен уметь придавать домашнему пространству новый, стильный и современный вид. На тему обновления домашнего пространства своими руками, без ремонта и будет написана сегодняшняя статья.

Сначала нужно подготовить основу для обновления. Это чистота и порядок. Если дома будет грязно, никакие предметы декора его не спасут. Чистота-это база стильного пространства. Порядок должен царить и на полках, и в шкафах, и в ящиках, и в углах. Весь лишний хлам следует выбросить. Эта процедура поможет освободить место для новых и современных предметов интерьера.

Мелочи-это детали, которые очень сильно влияют на восприятие интерьера. Например, если в комнате все красиво, но в стене вкручены старые, замусоленные розетки, то это будет портить весь вид. Такие розетки можно заменить на новые за пол часа. Точно так же поступают, если старый Плинтус, Выключатель, Крючки и т.д. Это мелочи, у которых должен быть идеальный вид.

Хорошими инструментами для декора интерьера являются:

- ковровые изделия, скатерти и салфетки;

- новые банные полотенца, если они висят на видном месте;

- комнатные растения, декоративные растения, композиции из них;

- изображения и картины, портреты, детские поделки и рисунки;

- стильные фигурки и статуэтки, вазы и лампы, разного рода торшеры;

- если дома есть настольные лампы, на них достаточно просто заменить абажуры;

- подсвечники, декоративные свечи, куклы.

Если в комнате лежит старый, плохо пахнущий ковер, пришло время пожить без него. Можно просто скрутить и спрятать его в сарай. Если в квартире есть межкомнатные двери, которые не подлежат обновлению, их так же можно убрать. В проеме будут хорошо смотреться декоративные шторы. Шторы, кстати, можно собрать своими силами. Из бусин, ракушек или деревянных брусочков. Понадобится леска и шуруповерт для проделывания отверстий.

Еще можно обновить одну из стен. Для этого можно по-новому перекрасить стену или нанести на нее штукатурку, которую так же можно покрасить. Еще на стене можно выложить интересную фигуру или композицию. Для этого можно посмотреть образцы в сети интернет. И просто выложить понравившееся изображение на стене из цветных карандашей, елочных шишек, из фотографий, бусин, елочных гирлянд.

Никогда не помешает интерьеру проветривание помещения. Кому-то нравится делать перестановку мебели. Кто-то предпочитает переделывать мебель, использовать ее в других целях. Главное, заставлять себя делать хоть что-то. Нужно понять, что сам по себе интерьер не изменится.