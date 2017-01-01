Ну как же заработать в интернете

Когда имеется компьютер и интернет, в определенный момент появляется мысль: как же можно там заработать? Кажется, что ничего сложного здесь нет. А способов заработка не перечесть! Но надо прежде всего подумать, что деньги из воздуха не берутся и бесплатный сыр — только в мышеловке. Однако, если приложить усилия, можно надеяться на реальный результат. Что же требуется прежде всего? Самое главное — это упорство в учении, преодоление своей лени, и наличие свободного времени. А также, наличие почтового ящика, кошелька (самая рейтинговая платёжная система Webmoney) и антивирусной программы. Обязательно нужно сохранять пароли в надежном месте.

Способов заработка в Интернет не счесть. Одни надежные, проверенные, однако не дающие нормальной прибыли. Другие способы, дающие реальные деньги, но тут требуется знание темы и опыта. И есть способы, которые привлекают к себе внимание, однако прибыль не сопоставима с рисками и затраченными финансами. Нужно насторожится, если поступают подобные предложения, как опросы, выполнение различных заданий, прочтение писем, он-лайн казино, заработок на кликах, форексе, сетевой маркетинг, сёрфинг, ввод капч, информационный бизнес, перепродажа доменов. А также программы, зарабатывающие деньги на пассиве, но для этого нужна предоплата.

Огромное количество в сети обучающих курсов и схем, поэтому не стоит обращать внимание на подобные предложения за плату.

Можно найти в интернете посильные способы заработать, такие как: наполнение сайтов, реклама, раскрутка сайта, наполнение каталога товаров, выполнение школьных задач по различным предметам. Оплата за такие задания невысокая, но и исполнить эту работу не очень сложно. Можно задействовать арбитраж трафика http://advancets.org/blog/arbitrazh-trafika.

Можно зарегистрироваться на какой-либо бирже фрилансеров исполнителем. Почти у каждого есть аккаунты в социальных сетях Одноклассники, Фейсбук, Мой мир, ВКонтакте, Твиттер, Ютуб. В них тоже можно исполнять различные несложные задания, размещая ссылки на рекламу, добавляя в друзья, вступая в различные группы. Однако необходимо воздерживаться от размещения ссылок на сайты с сомнительным содержанием.

Существует много специальностей, позволяющих зарабатывать и отправлять заказчикам результат своей работы: это дизайн, переводы текстов, составление компьютерных программ, бухгалтерия, консультирование по различным вопросам. А можно самим продавать свои цифровые товары: фото, шаблоны, программы, авторские статьи и др. Значит, имея знания и навык, можно заработать и дома, гораздо больше, чем на работе.

Если есть свой сайт, блог, аккаунты в социальных сетях, надо просто сделать свои площадки популярными, тематическими, раскрученными и посещаемыми. Необходимо затратить время и силы, а также, небольшие деньги. Зато заработок на своем сайте имеет много преимуществ, потому что работает на пассиве. Создаётся сайт, который может дать максимальный доход при минимальных затратах. Лишь после его раскрутки, можно дальше получать доходы. Пользователи будут посещать сайт, а плата от размещения ими рекламы будет зачисляться вам на кошелёк. И выгоднее всего сделать раскрутку развлекательных сайтов.

Самые доходные сайты, зарабатывающие на рекламе и партнерских программах. Партнерские программы имеются у многих компаний, интернет-магазинов, которые предоставляют услуги через заказы в сети. Раскрутить сайт — мероприятие кропотливое, требующее опыта и определенных знаний. И владельцам сайта легче через партнеров реализовать свой товар или услугу, отчисляя им за это процент от сделки.

Очень выгодный способ заработка — создание своего интернет-магазина, учитывая то, что многие товары, например, китайские, гораздо дешевле чем наши товары.

Еще один вид заработка — арбитраж трафика. Человек сам выбирает партнёрские программы и рекламирует их услуги и товар. Здесь он конечно тратит на рекламу свои деньги, но в результате, полученная прибыль с лихвой окупает все затраты.

Заработок на написании текстов и статей. Изложить текст согласно заданию. Далее проверить пунктуацию и орфографию в MS Office или LibreOffice и уникальность по программе Антиплагиат.

Подробнее о каждом виде заработка можно узнать по поиску в сети интернет.