Красивые картинки в новостройке: въехали – приехали

Всем нам известно, что такое реклама, для чего она нужна и чего она в итоге добивается.

Не раз каждый из нас видел красующийся на улице баннер про отличную и комфортную жизнь в новостройке. Заказчики ярких красок не жалеют: говоря о том, что строится не просто дом, а целый комплекс с детской площадкой, фитнес центром, поликлиникой, магазинами. Все это еще в добавок дублируется в раздаточной продукции компании, сайте. Естественно все подкупаются на увиденные обещания.

Заметим, что в наше время люди массово стали сталкиваться с обманом дольщиков и невыполнением застройщиком своих обязательств. Если вы столкнулись с этим, лучше найти хорошего адвоката, например по запросу - адвокат 214фз .

А в итоге покупатель чаще всего получает:

Отсутствие свидетельства о собственности. Обидно, когда дом уже давно построен, к нему подведены все коммуникации, даже работает лифт, и многие сделали ремонт квартир, но по документам Вы не являетесь владельцем того, что купили у застройщика. А это ведет к неким неудобствам и проблемам – невозможность прописаться, получить загранпаспорт, устроить ребенка в детский сад или школу, поставить на учет автомобиль.

Квартплата с космическими цифрами, которая делится на коммунальные услуги и содержание дома. Тарифы на первое устанавливает орган местного самоуправления, а на второе – сама управляющая компания. Поэтому УК в праве придумать Вам любые цифры. Поэтому лучше всего создать свое ТСЖ.

Если Ваш дом – один из всего строящегося жилого комплекса, то Вам не повезло, так как придется платить за растраты стройки. Хотя по закону, застройщик обязан оплачивать свои нужды. НО им выгоднее подключить дополнительную нагрузку на уже сданный рядом дом.

Неработающие лифты, хотя в квитанции об оплате коммунальных услуг эксплуатация лифта включена.

Брак и недобросовестность строителей - кривые стены, заваленные углы, неровный пол, кривые дверные проемы. По закону именно застройщик обязан ликвидировать ошибки своих работников.

Поэтому не верьте никогда обещаниям застройщиков. Всегда их слова делите на три, так как за уплаченные Вами деньги идет нелегкая борьба. Компании проще положить к себе в карман, нежели поставить лишние качели или посадить дерево. В убыток себе работать никто не будет.