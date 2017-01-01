Как продать подержанный автомобиль: реклама и размещение

Перед каждым владельцем автомобиля встаёт вопрос о том, что необходимо продать своего коня. В зависимости от целей на полученные средства и времени реализации имеется возможность использовать несколько методов продажи.

Наиболее выгодным является реализация автомобиля через открытые доски объявлений или специализированные сайты. На таких ресурсах имеется возможность выставить практически любую цену, что позволит продать свой автомобиль по рыночной цене. Посетители приходят на эти сайта по запросам: «авто с пробегом» и д.р. Одним из главных недостатков такого вида продажи является долгое время реализации, особенно при завышенной цене. Соответственно, чем она ниже тем, быстрее будет продан автомобиль.

Другим видом недостатков является то, что необходимо самостоятельно принимать звонки и показывать машину потенциальным покупателям. При этом для того, чтобы объявление приносило нужное количество просмотров, его необходимо систематически обновлять, на что не всегда есть время. Такой тип реализации старого автомобиля удобен всем: и тем, кто хочет приобрести новый и тем, кому потребовались денежные средства.

Вторым способом продажи машины является обращение в автосалон, который предлагает сразу три варианта:

1. Выставление на продажу;

2. Выкуп автомобиля;

3. Trade-IN;

В первом случае потребуется лишь отдать свой автомобиль для продажи в автосалон и всем множеством звонков, рекламой на сайтах и показах железного коня займутся менеджеры компании. В таком случае продать автомобиль будет гораздо проще и быстрее, однако, с общей стоимости будет удержана сумма, составляющая около 5-8% в счёт комиссии автосалона. Среди преимуществ можно выделить то, что за данные услуги придётся выплачивать лишь при совершении сделки.

Второе предложение заключается в единовременном выкупе автомобиля автосалоном. Этот способ является самым удобным, когда необходимо быстро получить денежные средства. Основным недостатком является стоимость продажи, которая будет на 30-40% ниже рыночной. При этом некоторые автосалоны могут отказать в приобретении редких и непопулярных моделей для данного региона.

Покупка на условиях Trade-IN — это выгодное предложение для тех, кто желает приобрести в дальнейшем новый автомобиль. Несмотря на достаточно низкую цену, сравнимую с единовременным выкупом, многие официальные дилеры предлагают хорошие скидки на покупку нового автомобиля при использовании данной опции.

