Что делать если телевизор соседа мешает громкой рекламой?

На сегодняшний день очень остро стоит вопрос звукоизоляции стен в квартире, особенно в городских условиях. Казалось бы, что не осуществимо самостоятельно поднять уровень звукоизоляции. Но так ли это?

Перед началом работ необходимо просмотреть стены квартиры на наличие каких-либо дефектов: трещины, дыры и многое другое. Далее нужно эти недочеты устранить – загерметизировать.

Второе, что нужно сделать – это просмотреть отверстия для розеток. Они также являются проводником лишнего звука и шума из соседних квартир. Для чего нужно вызвать мастера – электрика, который поможет вам все исправить. Если вдруг вы решили обойтись без мастера и выполнить все работы сами, то необходимо из отверстия вынуть гнездо розетки и наполнить лишнее пространство шумоизоляционным раствором покрыв его после гипсом.

Еще одним местом проводника шума могут быть отверстия, проводящие отопительные трубы. Их нужно заделать герметическим материалом. Но имейте ввиду заделать отверстия нужно аккуратно, чтобы впоследствии с этим не возникло дополнительных проблем.

В итоге, после обнаружения и устранения всех недочетов в помещении можно уже непосредственно приступать к самой звукоизоляции. Как можно увеличить толщину стены? Ведь чем толще стена, тем меньше шума она пропускает. Самый удобный материал – это гипсокартон, который устанавливают на специальные каркасы. Не надо также забывать, что между стеной и гипсокартонном, нужно проложить дополнительный материал (поролон или стекловолокно). Он обеспечивает в будущем тишину в большей степени. Самый важный момент в укладке поролона его хорошая фиксация, иначе со временем он может сползти. Кстати, вы можете купить материалы для защиты от шума , просто наберите в любом поисковом сервисе.

Еще одним прекрасным способом является прокладка между стеной и гипсокартонном профильного стального листа. Стальной лист будет отражать весь внешний шум, крепить его необходимо по периметру комнаты на расстоянии до 55 см. Возможна также его установка по поверхности всей стены. В этом случае гипсокартон должен быть толщиной до 18 миллиметров и крепить его нужно шурупами (длина шурупов 2, 5 мм). Если вы используете данные рекомендации, то можете необходимый высокий шумоизоляционный уровень.

Таким образом, можно сделать вывод, что звукоизоляция собственными усилиями не такая уж и невыполнимая работа. Самое главное выполнять в нужном порядке все вышеуказанные манипуляции и высокий уровень шумоизоляции вам обеспечен.