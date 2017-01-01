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Новости компаний

Риэлтор и недвижимость: как искать и где рекламироваться?

Риэлтор и недвижимость: как искать и где рекламироваться?

Любой начинающий риэлтор сталкивается с проблемой поиска клиентов. Поскольку услуги риэлтеров распространены, то, соответственно, и конкуренция весьма высока. Найти клиента может и начинающий риэлтор. Проблемы с клиентами могут быть даже и у тех, кто много лет занимается таким видом деятельности. Так что, «акулам» также не помешает прочитать эту статью.

Риэлтерская деятельность новичка примечательна поиском своего первого клиента, продавца квартиры и второго, ее покупателя.

Рассмотрим вначале способы поиска первого клиента.

Поиск

У новичка-риэлтора работающего в офисе фирмы, особых сложностей с поиском клиента и недвижимости не будет. Однако, при решении работать самостоятельно, ему придется приложить для этого усилия.

Но надо взять во внимание, что риэлторам-одиночкам сегодня доверяют меньше, нежели агентствам. Недоверие пришло из далеких 90-х, когда фиксировалось много мошеннических сделок с недвижимостью. Так что, тому кто решил работать самостоятельно, нужно быть готовым к обидным словам, типа «черный риэлтор».

В одиночку начинать работать сложно, а потому, желательно найти такого человека, который бы мог обучить и, при необходимости, помочь. Так новичок сможет привыкнуть к самостоятельной работе. Гонорары, конечно, будут не большими, но зато можно получить опыт и будет больше возможностей найти клиентов.

Как искать клиентов?

Искать клиентов и их недвижимость можно и реально и через интернет. Например по запросу: недвижимость в чехии в праге. Конечно, поиски не только можно, но и надо совмещать.

Реальные поиски проводятся следующим образом:

  • раздачей проспектов и расклейкой объявлений;
  • через газеты и журналы;
  • раздачей визиток;
  • с помощью «Сарафанного радио».

Поиск через интернет:

  • реклама на онлайн-досках;
  • через собственный сайт;
  • через тематический блог;
  • рассылкой;
  • через группы в соцсетях.

Клиент найден

Обратившегося клиента очень важно не только его удержать и постараться обслужить таким образом, чтобы тот остался доволен и смог сделать рекламу. 

Для этого годится следующая схема:

1. Можно ему предложить бесплатно небольшую услугу выгодную для него. Такой услугой может стать консультация, оценка квартиры и др. Так можно добиться доверия клиента и удержать его.

2. Любой риэлтор стремится довести работу до конца и получить за услугу деньги. Не надо навязать клиенту договор на «основную» услугу, так как доверие необходимо закрепить.

3. Обычно, после описанного выше клиент бывает готов к основной услуге. В этом случае и обговаривается все самое важное и заключается договор.


Автор http://www.chelreklama.ru/





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Просмотров: 232 | 20 ноября 2016г.




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