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Новости компаний

Парной бизнес: как открыть сауну. Рекламируем сауну

Парной бизнес: как открыть сауну. Рекламируем сауну

Хорошо попариться в бане или сауне – это значит отдохнуть, оздоровиться, набраться положительных эмоций. Поэтому такие заведения всегда находят своих клиентов. Кроме парилки в сауне можно делать SPA-процедуры, различные виды массажей. В достаточно масштабных заведениях располагаются комнаты отдыха и рестораны.

Начинать банный бизнес следует с официальной регистрации. Согласно нормативным документам такая деятельность является услугой в сфере оздоровления. Поэтому возможно оформление ИП, что значительно сокращает время на получение необходимых документов, упрощает бухучет и налогообложение.

Первое, что необходимо организовать – это помещение. Арендовать старую баню или другое помещение не рентабельно: избавится от грибка и плесени, а также перепланировать помещение очень затратно материально и займет много времени на согласование бумаг. Поэтому проще построить здание с нуля. Современные строительные технологии предлагают варианты быстрого возведения каркасных конструкций. Можно просто приобрести готовые сауны. В этом случае планировка и размеры помещения зависят от размере денежных вливаний и личных предпочтений. В среднем площадь сауны сто – сто пятьдесят квадратов. Внутренняя планировка включает в себя несколько зон: для рядовых клиентов и значимых персон. В зоне VIP-клиентов парилку, раздевалку, комнаты отдыха и бассейн располагают отдельно. Для обычных клиентов бассейн строят на улице, а все остальные помещения объединены.

Готовое помещение надо соответственно оборудовать

Понадобится установка дровяной печи и инфракрасной сауны, оборудование бассейнов системой фильтрации, закупка соответствующей мебели, сопутствующих товаров (веники, черпаки, тапки и т. д.). Кроме сухого пара следует предусмотреть парную с мокрым паром.

Для обслуживания посетителей вам потребуется нанять работников. Их количество будет зависеть от продолжительности работы заведения. В основном понадобятся:
 - сотрудник, который будет вести дела предприятия, общаться с клиентами, принимать заказы и т. п.;
 - банщик;
 - истопник (разнорабочий);
 - уборщица;
 - охранник;
 - массажист.

Если сауна работает восемь часов, то количество персонала около семи человек. При более длительной продолжительности работы количество сотрудников в смену увеличивают на одного – двух.

Поскольку внутренние помещения сауны (особенно парилка и предбанник) подвергаются повышенному воздействию влаги, при составлении бизнес-плана следует учитывать возможность скорого капремонта. На эти нужды придется выделить средства в размере двадцать – тридцать процентов от первоначальных вложений.

Чтобы новое заведение получило известность и клиентов не следует экономить на рекламе. Можно заявить о себе на радио, телевидении, раздавать листовки, воспользоваться возможностями Интернет-рекламы. В этом деле, чем больше огласка, тем лучше.

Подобный бизнес имеет периоды максимального и минимального спроса, поэтому на первый план выходит привлечение постоянных клиентов. Чем их будет больше, тем стабильнее прибыль. Для них можно сделать специальные скидки и бонусы. Вообще же при довольно высокой конкуренции ценовая политика заведения должна быть гибкой.

Если вы сделаете верные расчеты, будете оказывать качественные услуги и выставите демократичные цены за свои услуги, то процветание вашей сауне гарантировано.


Автор www.chelreklama.ru





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Просмотров: 263 | 20 ноября 2016г.




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