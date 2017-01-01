Металлочерепица и без рекламы хороша!

Сейчас на рынке присутствует множество видов кровельного материала. Но более распространенный – это металлочерепица. У неё, как и у всех продуктов производства есть свои недостатки и положительные стороны.

Металлочерепица: преимущества

Металлочерепица – отличный строительный материал. Она очень известна и пользуется большим спросом на рынке. Но за что же её так полюбили строители и другие потребители? Этот материал экологически чистый. В его составе не присутствуют различные химические добавки. Она не выделяет в атмосферу вредных токсичных веществ. Металлочерепица - огнестойкий материал. Она не горит – а это очень важное свойство стройматериала. Также она имеет высокие показатели морозостойкости. Не стоит забывать и о внешней привлекательности металлочерепицы. Такой покрывной материал будет смотреться на крыше дома гораздо лучше шифера, к примеру. Она долговечна. Её не нужно менять или ремонтировать, если, конечно, правильно монтировать и аккуратно обращаться с ней. Минимальный срок службы – 50 лет. Например металлочерепица Монтеррей - может похвастаться такими характеристиками.

На рынке существует цветная металлочерепица. Поэтому можно подобрать цвет под любой цвет внешней отделки дома. Также есть различные формы металлочерепицы – волнистая, каскадная и множество других. Так что этот материал может подобрать каждый, как говорится, на свой вкус и цвет. Простота монтажа – немалый плюс. Такой материал можно приобрести повсеместно, по доступным ценам. Но цена может увеличиваться. Если, например, потребитель заказал более толстые листы металлочерепицы, или у дома сложная конфигурация крыши, что негативно влияет на скорость и простоту монтажа. Также цена может подняться из-за специальные покрытия, которое находится на поверхности листа. Благодаря этому покрытию металлочерепица надёжно защищена от коррозии. Этот материал очень крепкий – он выдерживает большой вес снега зимой. Металлочерепица не боится резких перепадов температуры, поэтому с ней можно работать в любое время года. Малый вес – отличное качество, особенно для стройматериала. Потому что этот материал очень легко монтировать. В общем, металлочерепица – идеальный стройматериал. Она обладает всеми качествами, которые очень важны в строительстве. Но, у неё есть и недостатки.

Металлочерепица: недостатки

1. Пожалуй, самый главный недостаток металлочерепицы заключается в плохой звукоизоляции. Все звуки будут слышны, будь то дождь или град. Но это поправимо – нужно всего-навсего проложить звукоизоляционный слой.

2. Существенным минусом металлочерепицы является высокая уязвимость материала к механическим повреждениям. В любой момент – при монтаже, при перевозке материала защитный слой может повредиться. Поэтому лучше нанять опытных людей для монтажа, чем монтировать самому.

Монтаж металлочерепицы – полезные советы.

Главное – это наклон крыши. Он должен быть не менее 15 градусов. Если такого наклона не будет, то, в зимний период снег не будет скатываться по крыше.

Также немаловажно соблюдать технику безопасности – работать в перчатках, чтобы не поранить руки. Нельзя монтировать крышу в обуви с твёрдой подошвой. А также нельзя наступать на гребень волны черепицы (если она волнистая), она может лопнуть.

Металлочерепица – отличный кровельный материал. Но, всё-таки помимо своих положительных качеств он обладает и отрицательными.