Не рекламы ради: запчасти на металл. Выгодно ли?

Как известно, свинец – это тяжёлый металл и его утилизация требует специальных технологий. До недавнего времени этот материал считался одним из самых востребованных, по количеству применения в мировом масштабе свинец занимал четвёртую строчку в общем рейтинге цветных металлов.

Сегодня популярность лома свинца немного уменьшилась по причине его высокой токсичности, но остаются до сих пор области, где свинец является незаменимым. Это, прежде всего, отличное средство для защиты от радиоактивных излучений, а также незаменимое сырье для защиты от коррозии (широко применяется для лужения), его применяют в аккумуляторных батареях.

Лом из АКБ или запчастей?

Лом свинца достается в основном из АКБ, но кроме этого его сдают в виде отработавших свой срок типографских гарт, свинцовых электродов, припоев, балансиров, деталей из холодильников, запчастей различной техники и пр. Заметим, что скупка жд запчастей или автозапчастей приносит меньше материала, чем те же АКБ

При этом весь этот свинцовый лом имеет небольшую примесь сурьмы, чем объясняется его несколько заниженная стоимость в сравнении с металлом без примесей.

Учитывая, что это тяжёлый и высокотоксичный металл, лом свинца должен сдаваться только в легальные, имеющие соответственную лицензию на утилизацию пункты приёма. Только здесь специалисты знают, как его хранить, куда и в каком виде потом сдавать и пр. Сдать свинец сегодня можно и в нелегальные пункты приёма, но где гарантия, что этот металл снова не превратится в опасный и загрязняющий окружающую среду предмет.

75% всего сдаваемого лома свинца происходит из аккумуляторных батарей. Поэтому им нужно предавать особое значение, чтобы предотвратить малейшее загрязнение земли и окружающей вас среды.

Как осуществляется прием лома свинца

Свинец можно назвать наиболее распространённым компонентом источников питания различных типов. Именно от его процентного содержания в отработанных компонентах во многом и зависит стоимость оборудования. Высокий удельный вес позволяет выгодно сдать лом свинца в виде таких категорий как:

кабельная оболочка и обмотка различного диаметра и степени засорённости;

переплав свинца, крупные элементы в виде кусков и слитков, отличающихся однородной структурой;

элементы и компоненты оборудования, изготовленные из твердых свинцовых сплавов, таких как гарт;

снятые балансировочные грузики;

в составе штатно залитых аккумуляторов в полном соответствии с лицензией на сбор, обезвреживание, транспортировку и хранение опасных отходов;

в составе гелевых аккумуляторов, не подлежащих обслуживанию, с реализацией полного комплекса работ по удалению и дезактивации электролита, промывке и разбору оборудования;

Сдав лом свинца можно не только избавиться от ненужного и объёмного хлама, но и существенно улучшить экологическую обстановку на территории, ведь данный металл относится к категории опасных веществ.