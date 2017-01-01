Увидели рекламу автоломбарда – быстрые деньги или развод?

Случается, что необходима большая сумма денег, при чем быстро. Кредит в банке, продажа жилья или автомобиля – довольно длительные процедуры, и не самые приятные. Поэтому компании, выдающие деньги под процент и забирающие ваш автомобиль как обеспечение кредита, стали очень популярны. Автомобиль выступает только как залог, и заемщик забирает его, выплатив всю сумму займа с процентами.

Как уже стало понятно, автоломбард функционирует по тем же принципам, что и обычные ломбарды, но под залог берет транспортные средства. На сегодняшний день это, пожалуй, самый быстрый способ получить наличные деньги. Но более безопасный вариант - найти автовыкуп машин, закрыть проблему, а потом - купить себе новое авто.

Оценка машины

Автоломбард перед приемкой вашей машины производит оценку его рыночной стоимости, затем ставят на охраняемую стоянку и опечатывают. От вас же понадобятся все документы на машину и свои паспорт. Вся процедура займет от часа до трех. В зависимости от состояния машины ломбард может выдать до 80%, а иногда и до 90% ее оценочной стоимости.

Перед заключением договора с автоломбардом внимательно изучите все условия кредитования. Обычно процентная ставка составляет от 2-10%, а сам займ выдается на срок от недели до нескольких месяцев. Как правило, чем дольше автомобиль стоит на хранении, тем ставка по заму выше.

Неустойка

В полной мере вы поймете, что из себя представляют автоломбарды, если просрочите срок оплаты. Неустойка должна быть прописана в договоре, и может составлять порядка 0,2% в день, что в зависимости от общей суммы договора может быть немалыми деньгами. Поэтому в ваших интересах своевременно выкупить залоговый автомобиль. По истечение полугода автоломбард должен будет подождать еще месяц, и если и в этот срок вы не выкупите автомобиль, его выставляют на продажу.

Надеемся, что вы сложили общее представление о деятельности ломбардов. Несомненным плюсом их работы является то, что вы можете решить свой денежный вопрос в кратчайший срок. Неизбежным минусом будет то, что на время залога вы не сможете пользоваться своей машиной, к тому же процентная ставка в некоторых случаях может быть достаточно высокой. Подходите разумно к выбору способа решения финансовой проблемы, и вы несомненно заключите выгодную для себя сделку.