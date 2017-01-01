Зима близко. Обучение оказанию первой помощи пострадавшим

С наступление зимы, количество пациентов с обморожением, в поликлиниках и больницах, увеличивается в несколько раз. Причиной этому, является долговременное влияние на участки тела человека морозного воздуха, льда и снега. После чего, на коже проявляются тяжёлые и лёгкие последствия обморожения, которые разделяются на четыре степени.

Это:

1. Боль, зуд, появление мурашек, кожа лица становится багровой и красной.

2. Сильная боль, которая не проходит около трёх дней, выступают пузырьки с жидкостью внутри.

3. Сильная боль и жжение, появляются пузыри, наполненные кровью, кожа отмирает и после остаются шрамы.

4. Сильные боли и онемение, кожа синюшного цвета, отмирание мягких тканей и хрящей, в тяжёлых случаях – костей.

1 помощь при обморожении.

Меры первой помощи, зависят от степени и состояния тканей. При обморожении начальной и второй степени, необходимо растереть щёки и подбородок тёплыми ладонями или негрубой тканью. Наложить вату или бинт, при условии, что отсутствуют пузыри. Не рекомендуется использовать мазь и крем, в дальнейшем они затруднят оказание помощи в больнице. Согревать обмороженные части лица, лучше тёплыми компрессами, медленно увеличивая их температуру.

Обучение оказанию первой помощи пострадавшим - на производстве относится к числу обязанностей работодателя в области охраны труда (абзац седьмой части второй ст. 212, часть третью ст. 225 ТК РФ).

При сильном обморожении растирать кожу нельзя. В таком случае понадобится квалифицированная помощь, но до её приезда пострадавшего следует согреть. Хорошо согревают горячие отвары трав и чай, а также горячее молоко.

Категорически запрещается;

- растирать кожу снегом или спиртом, так как повышается риск занесения инфекции, потому что кожа повреждена и на ней появляются трещины;

- пострадавшему принимать горячую ванну и прилаживать сильно согревающие приборы, грелки.

- нельзя прокалывать и лопать пузыри;

- употреблять алкоголь, так как могут лопнуть сосуды.

Если обморожение лёгкое, то на повреждённую кожу, можно наносить определённую мазь или животный жир. В качестве согревающих компрессов, используются настои трав (ромашка, календула) и сок алоэ. Компресс, нужно держать не менее семи часов.

При второй степени обморожения, понадобится медицинская помощь, так как придётся вскрывать пузыри. После чего назначаются мази и антибиотики для заживления ран.

Предотвратить обморожение лучше заранее. Для этого, в зимнее время, на лицо нужно наносить защитный крем либо животный жир. Не рекомендуется курить на улице, потому что никотин вызывает сужение сосудов. А также не употреблять алкогольные напитки, так как они ускоряют потерю тепла.