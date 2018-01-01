Террасная доска в строительстве беседки. Делаем без рекламы!

Всем нам хочется иметь уютный уголок для отдыха, где можно устроить барбекю с друзьями, посидеть вместе с семьей или просто расслабиться после трудного дня на свежем воздухе, сидя в кресле и думая о вечном… Именно таким является беседка – легкая конструкция, не особо сложная в изготовлении, которая не только будет хорошим местом отдыха, но и отлично разнообразит интерьер вашего двора.

Беседки бывают разнообразные: деревянные, каменные, пластиковые – какую же выбрать? Это зависит только от желания и суммы денег, которые вы готовы вложить в строительство. Относительно недорогой и эстетический вариант – беседка из дерева. Она не очень сложная в изготовлении и требует немного материалов, что экономически выгодно. Сегодня поговорим о том, как построить такую беседку.

Подбираем материал и участок

Для начала нужно подобрать участок, чтобы определиться с конструктивными особенностями беседки (влагонепроницаемые стенки с подветренной стороны и т. д.). Далее делаем фундамент — в данном случае оптимальным будет столбчатый. Для начала нужно снять верхний слой почвы по всей площади постройки, потом делается разметка участка и копаются ямы под фундамент, глубиной 30-60 см (для песчаного грунта), 50-100 см (лесная почва) и 40-120 см (если есть сдвиги грунта). Далее устанавливаются столбы из кирпича, бетона или асбестовых труб, залитых цементным раствором. Очень важно при установке соблюдать одинаковый уровень для всех столбов, чтобы избежать перекоса беседки и ее разрушения.

Когда фундамент будет закончен, устанавливаем основание нашей беседки – деревянную решетку из толстого бруса, которая укладывается и крепится на столбы. Способов крепления несколько: анкерный, крепление на штырях, закрепленных в столбах, и крепление на уголках, приваренных к арматуре столбов. Между брусом и столбом ставится гидроизоляция – лист рубероида, для того, чтобы дерево не отсыревало. Деревянные части нужно обязательно обработать, для предотвращения гниения и огнебезопасности (есть специальные жидкости в строймагазинах).

Боковые столбы лучше всего сделать независимыми от фундамента. Для этого они ставятся в забивные опоры, которые устанавливаются в земле и бетонируются. Далее на основание ложится пол. Вот тут мы и используем специальную террасную доску.

Террасную доску в Екатеринбурге можно легко найти, забив одноименный запрос, например в Яндексе.

Для беседки открытого типа стены устанавливаются по желанию хозяина. Чтобы постройка была эстетичной, лучше всего сделать небольшое решетчатое ограждение, высотой около 100-120 см от пола, это придаст ей хороший внешний вид, или обшить вагонкой. Беседка закрытого типа отличается тем, что для нее нужно устанавливать утепленные стены, пол, остеклять (ставить стеклопакеты), чтобы ее можно было использовать круглый год.

Последний этап постройки беседки – установка крыши. Для красоты ее лучше сделать многоскатной. На боковые столбы устанавливается каркас вместе со стропилами, к которым позднее прикрепляется обрешетка и сама кровля. Лучше всего использовать мягкую черепицу или ондулин – иначе в дождь вас будет очень нервировать стук капель по металлу.

Беседка готова! Теперь у вас есть свой уголок для отдыха, в котором можно отдохнуть и расслабиться, созерцая плоды своего труда.



