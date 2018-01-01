Как организовать бизнес печати цветных кружек?

Для малых предприятий печать изображений на кружках – один из интересных видов бизнеса, способный принести достаточный доход. Этот вид бизнеса оптимален еще и потому, что он не предполагает серийного производства. Как правило, печать цветных изображений выполняется по индивидуальным заказам.

Преимущества

Следует отметить, что этот вид бизнеса является одной из областей производства сувенирной продукции. Наверное, каждый человек, отправляясь в путешествие, покупает кружку или другой сувенир с изображением достопримечательностей или интересных мест. В производстве сувенирной продукции с изображениями на крупные предприятия приходится около 70% всех изделий. Также в этом сегменте рынка работают различные рекламные агентства, занимающиеся выпуском сувенирно-рекламной продукции. Около 5% рынка принадлежит предприятиям малого бизнеса, который, как правило, дополняет выпуском «сувенирки» в том числе и кружек с изображениями, другую деятельность.

Среди малых предприятий, работающих в этом сегменте, следует отметить сувенирные магазинчики, фотоателье, магазины фототоваров и т. д. Эти предприятия не занимаются серийным выпуском, предлагая клиентам эксклюзивные изделия.

Помещение

Для организации бизнеса потребуется подходящее помещение, где будет размещаться ваше Рекламное Агентство необходимое оборудование. Для небольшой мастерской достаточно помещения площадью 8 – 10 квадратных метров. Выбирая место для вашего бизнеса, лучше ориентироваться на места с большой проходимостью, вокзалы, аэропорты, где много приезжающих и т. д. В таких местах, естественно, значительно больше потенциальных покупателей, а значит будет выше доход вашего бизнеса.

Оборудование

Обязательно потребуется специальное оборудование – цифровой фотоаппарат, сканер, компьютер, на котором установлена программа просмотра и печати изображений, термопресс. На начальных этапах развития бизнеса можно использовать электрогриль или обычную духовку, но это подходит только для печати небольших партий. Также потребуются расходные материалы – бумага для термопереноса, тонер и т. д. Также необходимо приобрести подходящие кружки у оптовых поставщиков. Кружки должны иметь ровную поверхность, чтобы рисунок лучше удерживался на ней.

Сотрудники

Для обеспечения работы небольшой мастерской достаточно одного-двух человек. Можно организовать бизнес и как семейный, выполняя все работы самостоятельно. Самое важное, чтобы сотрудники мастерской умели пользоваться программами для работы с графикой и могли обработать наносимое изображение. Конечно, очень важен творческий подход, умение не только выбрать оптимальное изображение, но еще и объяснить этот выбор клиенту.



