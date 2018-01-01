Монолит Хаус: строительство и проекты домов из газобетона

Компания «Монолит Хаус» оказывает услуги по строительству домов из газобетона на территории Санкт-Петербурга, области и России. Организация предлагает всем клиентам доступную цену на дома из газобетона, а также гарантию на все виды проведенных работ. Кроме того, если у вас нет эскизного проекта или вы не готовы ждать макет вашего будущего жилища, компания предлагает реализованные проекты домов из газобетона https://monolit-house.ru/catalog/proekty-domov-iz-gazobetona/. Одноэтажные, двухэтажные, с мансардой или гаражем. Все уже придумано, простичтано и готово к строительству.



«Монолит Хаус» строит жилье, как по готовым типовым проектам, так и сами разрабатываем индивидуальные макеты. Возведение дома под ключ занимает около 2,5 месяцев.



Газобетон – инновационный материал. Он получается с помощью смешивания раствора бетона с добавлением в него алюминиевой крошки. Стоит отметить, что сам раствор имеет пористую структуру, что обеспечивает его низкую проводимость тепла. Именно она позволяет сохранять тепло в доме, а в зимнее время прилично экономить на энергии.



Процесс строительства дома из газобетонных блоков выглядит следующим образом. В первую очередь сооружается фундамент. Затем кладутся стены из блоков. В целом технология строительства схожая со строительством дома из пеноблоков или кирпича. В последнюю очередь строится крыша из металлочерепицы или мягкой черепицы. Остаются только внутренние и внешние отделочные работы.

Стоимость строительства домов и коттеджей из газобетона

Компания «Монолит Хаус» строит дома из газобетона от 24 000 руб. за кв.м. Стоимость дома зависит от его квадратуры и этажности, чем она меньше, тем дороже будет стоить квадратный метр готового жилого дома.

В данную стоимость строительства входят:

проект (написание проекта бесплатно);

устройсвто фундамента;

возведение стен;

установка ПВХ окон;

установка входной двери;

монтаж кровли;

сэптик (вода);

установка отопления;

проводка электричества;

шпатлевка стен.

Проекты и цены домов из газобетонных блоков

Типовые готовые проекты домов начинаются от 25 000р. Вы можете выбрать понравившийся и узнать стоймость строительства. Также мы можем подготовить для Вас индивидуальный проект дома. Наша компания осуществляет контроль за процессом строительства на всех этапах возведения здания.

За более чем 12 лет работы компания зарекомендовала себя на рынке строительных услуг Санкт-Петербурга и объектах по России. «Монолит Хаус» готовы взять на себя строительство жилых объектов любой сложности под ключ.

Сайт: monolit-house.ru

Телефоны: +7 (812) 494-41-41 и +7 (952) 246-61-67