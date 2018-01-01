Автозапчасти в интернет-магазине от UkrParts

Автотранспорт имеется практически у каждого четвертого жителя Украины. Эксплуатация машины редко когда обходится без поломок либо необходимости планово заменить детали или расходники. Поэтому нужно знать те магазины, в т.ч. и в интернете, которые могут предложить автовладельцу качественные оригинальные запчасти по демократичным ценам.

Также немаловажно, чтобы доставка покупки для авто осуществлялась в кратчайшие сроки, ведь ремонтные работы и техническое обслуживание нужно проводить всегда как можно скорее.

Как выгодно приобрести автозапчасти в интернет-магазине UkrParts

Все «плюсы» покупки деталей для своего автомобиля клиент может найти на официальном сайте надежного интернет-магазина ukrparts.com.ua Сделать заказ здесь выгодно и просто.

Так, к примеру, можно заказать доставку противотуманки для авто в Запорожье. Для этого нужно в каталоге выбрать блок «Электрика и освещение», зайти в подраздел «Освещение» – «Противотуманная фара». Важно указать марку своей машины и год выпуска (например, Audi и 2017г.), чтобы поисковик выдал нужный вариант запчасти. Можно ознакомиться с подробным описанием противотуманки, включая фото и цену. На сайте могут быть предложены аналоги (заменители), которые также подойдут для автомобиля клиента. Сделав выбор, достаточно положить товар в «Корзину» и оформить заказ. Доставка осуществляется в течение всего нескольких дней посредством услуг компаний «Нова пошта» и «ИнТайм». Оплатить покупку надо будет при получении.

В каталоге удобно выбирать запчасти, распределенные по тематическим разделам:

«Запчасти для ТО», такие как свежи зажигания, масляные и воздушные фильтры;

Все необходимое для «Тормозной системы», например, колодки или датчик АБС;

В разделе «Двигатель и система выхлопа» найдутся цепи ГРМ, клапан впускной и выпускной, и проч.;

Блок «Подвеска и рулевое» содержит такие автозапчасти, как ступица, рычаг подвески, шаровая опора;

Для «Коробки передач» есть ШРУС, маховик, сальник полуоси, и др.;

«Охлаждение и отопление» – здесь есть термостаты, водяные насосы, масляные радиаторы, и т.д.;

В блоке «Электрика и освещение» помимо противотуманок найдутся свечи зажигания, стартеры, аккумуляторы;

Подраздел «Кузов и составляющие» поможет выбрать стеклоподъемник или подкрылок;

Широкий выбор в блоке «Масла, автохимия» моторных масел, герметиков, стеклоомывателей.

«Аксессуары» включают в себя ароматизаторы, номерные рамки, компрессоры и насосы.

На сайте есть также онлайн запись на фирменное СТО в г. Киев. А при сложности самостоятельного выбора запчасти можно обратиться к менеджерам за консультацией.

Если вы хотите сделать заказ из другого города, то магазин работает с зарекомендовавшей себя доставкой "Нова пошта". Заказ обязательно страхуется на сумму его стоимости. Волноваться об утере или повреждении нет необходимости.