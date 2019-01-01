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Зачем нужно использовать лицензионное ПО

Зачем нужно использовать лицензионное ПО В интернете можно творить все, и не так велика вероятность, что это заметят. Например, большинство предпочитают не платить за ПО и скачивать через полюбившийся народу торрент или прочие сайты, вот пример хорошей подборки гидра сайт. В этой статье рассматривается то, почему стоит все-таки потратиться на лицензионное ПО и как это повлияет на ваше будущее.

Во-первых, если вы скачиваете нелицензионное ПО, то должны понимать, что никто не дает вам гарантии безопасности. Ваша техника может серьезно пострадать, ведь обычно с пиратскими программами, бонусом идут всевозможные вирусы, начиная с вирусов и заканчивая троянами. В лучшем случае, вы просто потратите время на очистку системы, а в худшем придется тратиться на ремонт.

Во-вторых, ответственность за использование пиратского ПО. Сейчас каждый компьютер имеет доступ в сеть и проходит проверку на лицензирование. Например, если вы установили нелицензионное ПО и при проверке это вскрылось, то в лучшем случае доступ к программам просто ограничивается, выскакивают уведомления, мешающие работе, в худшем же пиратство послужит поводом для привлечения к уголовной ответственности.

В-третьих, если же вам удалось без последствий установить пиратское ПО, то это не значит, что теперь все пойдет как по маслу. Регулярно выходят обновленные версии программ и ПО обновляется. Во время эксплуатации могут происходить сбои. Если вы владелец нелицензионного ПО, то можете и не думать об автоматическом обновлении программ, а сбои и проблемы придется решать самим, ведь техническая поддержка работает только с лицензионным программным обеспечением.

Безусловно, человек – существо разумное, но часто жадность побеждает разум. У каждого есть выбор, необходимо понимать, в пользу чего этот выбор делается: добра и спокойной жизни или зла и тяжких последствий.


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Просмотров: 50 | 30 декабря 2018г.




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