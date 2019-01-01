Сложности современного seo-продвижения

Современное интернет-продвижение, с точки зрения владельцев бизнеса, находится в стадии застоя. Классические методы – seo,контекстная и таргетированная реклама – стали куда дороже, а пользы приносят меньше. Сегодня поговорим об изменениях в seo, о том, почему многие предприниматели от него отказываются и что делать, чтобы продвигаться хоть как-то.

Во золотые времена заработков в интернете вывести сайт в топ можно было легко и быстро – главное иметь немного денег и знать нужные способы. Или специалистов, которые знают, как надо работать. Правда, все эти методы быстрого продвижения по сути являлись обманом поисковой системы. Сейчас за использование любого из методов нулевых годов ваш сайт попадет в бан и вряд ли сможет оттуда выбраться.

Чтобы нынешние алгоритмы поиска было тяжело обмануть, при ранжировании поисковиками используется множество факторов. Якобы главное – это внутренняя оптимизация, поведенческий фактор и качество контента. Опять же якобы ссылки и всяческие ухищрения почти не важны и не могут сильно влиять на выдачу. Исходя из этой логики, в топе выдачи должны быть быстрые, адаптивные, удобные сайты с отличными текстами, написанными экспертами. По факту, большинство топа по любым запросам составляют жуткие доисторические сайты с огромными полотнами бессмысленного текста. Проверьте сами – введите любой ВЧ-запрос и посмотрите на то, какие древние и неудобные сайты находятся на верхних позициях.

Это значит, что поисковики либо не совсем честны с нами в вопросе факторов ранжирования, либо сами сотрудники Гугл и Яндекс плохо понимают как работает их система. Второй вариант может казаться фантастикой, но представьте ситуацию: у вас есть объективно неплохой сайт. Он современнее и удобнее конкурентов, на нем качественный контент. Но продвижение идет очень плохо. При обращении в Яндекс с просьбами разъяснить ситуацию, вам скажут в лучшем случае, что с вашим сайтом все хорошо, что он не под фильтром. А почему в выдаче результаты плохие, сотрудники сами не знают, зато поведают вам, что поисковик – это сложная самообучающаяся машина и классифицировать ее действия невозможно. Это реальный опыт обращений многих сеошников разных компаний в Яндекс.

Итого, мы имеем классическую ситуацию «ясно, что ничего не ясно». Сотрудники поисковых систем ничего не знают, сеошники ничего не знают, а продвигаться в поисковиках как-то надо. В условиях дефицита фактов приходится опираться на все возможные факторы:

- Внутренняя оптимизация. Относительно понятное направление деятельности, в котором успешно работает почти каждый seo-специалист. Сюда входит настройка robots.txt, sitemap, внутренней перелинковки. В общем, достаточно давно известные вещи.

- Качественный контент. Остается верить Яндексу, что хорошие тексты действительно важны и тратить деньги на нормальный копирайтинг, а не на потоки воды с фриланс-бирж.

- Возраст сайта. Молодой сайт на новом домене категорически не получится вывести на приличные позиции минимум полгода. Поэтому многие покупают готовые сайты под переделку либо используют домены с хорошей историей.

- Вечные ссылки. Как бы поисковики не отрицали необходимость покупки ссылок, без них ваш сайт не взлетит. Главное покупать их постепенно и учитывать тематичность, чтобы не попасть под фильтр.

- Крауд-ссылки. С учетом новых требований поисковиков ссылочную массу приходится разбавлять «естественными» ссылками – с форумов, социальных сетей и прочих мест обсуждения. Сделать такие ссылки можно своими силами либо нанять специалистов.

Новые виды работ по оптимизации появляются постоянно, и специалисты не могут точно ответить, насколько эффективны все эти новомодные меры. Тем не менее, чтобы получать клиентов с поиска, вы вынуждены заниматься seo-продвижением, каким бы непредсказуемым оно не было.