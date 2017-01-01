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Креатив, вирусная реклама

Необычная видео-реклама паркетной доски

Нет ни малейших сомнений в том, что у многих из вас хотя бы раз в жизни возникала необходимость купить паркет. Но к сожалению, далеко не каждому человеку удается среди такого многообразия сделать по-настоящему правильный выбор и приобрести качественный паркет. Несомненно, каждому хозяину, кто решил отдать свое предпочтение паркету, хочется, чтобы это покрытие как можно дольше сохранило достойный вид, ведь паркет является достаточно дорогим напольным покрытием.

Самое главное, чтобы паркетная доска была прочной. Именно это достоинство обыгрывается в рекламе!

Для того, чтобы ваше напольное покрытие как можно дольше сохраняло привлекательный внешний вид, за ним необходимо регулярно ухаживать.

Данный вид напольного покрытия не представляет собой никакой опасности для окружающей среды и человеческого здоровья. Выбрав для своего дома данный вид напольного покрытия, вы и ваши домочадцы сможете ходить по паркету босиком, не опасаясь за собственное здоровье.


Автор www.chelReklama.ru





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Просмотров: 997 | 26 ноября 2015г.




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