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Изготовление календарей в полиграфии

Изготовление календарей в полиграфии

Календарь - универсальное средство отсчета дней, являющееся сегодня достаточно популярным видом рекламы. Как часто мы встречаемся с ним в повседневной жизни! Его можно увидеть на рабочем столе, на стене и в стандартных настройках телефона. А каждая фирма/компания старается заказать свежую партию перед Новым годом, ведь календарь - это отличное напоминание о себе!

Существует огромное множество видов календарей: карманный, настольный, настенный. Каждый вид делится еще на несколько подвидов. Так, настольный календарь может быть сделан в виде домика перекидного или обычного, пирамидки, кубарика, а настенный делится на отрывной, листовой и перекидной.

Настенный и настольные календари

По виду календарной сетки настенный и настольные календари бывают одноблочные (показывают только текущий месяц), двухблочные (показывают текущий месяц и следующий), трехблочные (или квартальные, показывают текущий, прошедший и будущий месяц).

Очевидны и преимущества календарей перед остальной полиграфической продукцией. Ведь календарем мы пользуемся на протяжении всего года, нередко носим с собой в сумке или кошельке. Следовательно, он наиболее выгоден, чем буклеты, плакаты и листовки.

Для полиграфии типа - календари или визитки важна скорость. Это достаточно важно для крупных городов. Например оперативная полиграфия в Москве очень востребована и оплачивается дороже.

Дизайн календарей разнообразен. Вы можете не только выбрать из готовых вариантов оформления, но и придумать индивидуальный дизайн самостоятельно. Если вы угадаете с оформлением, то календарь надолго задержится на столе, поэтому к выбору подходите ответственно. А для креатива нет ограничений. Пофантазируйте, и тогда ваш календарь понравится каждому, будьте уверены! Но не забывайте, что календарь служит для планирования дел, поэтому он должен быть удобен. Календарная сетка должна гармонично смотреться с рисунком.

Печать календарей выполняется на разной бумаге. Чаще всего печатают на бумаге или картоне. Вообще существует огромное множество материалов, на которых можно напечатать календарь: металлизированная бумага, стекло, ткань, пластик и так далее. Для отделки чаще всего используют ламинацию, лакирование, тиснение фольгой, вырубка. Покрытие не только улучшит внешний вид изделия, но и позволит прослужить ему, не теряя своего внешнего вида, достаточно долго.


Автор chelreklama.ru





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Просмотров: 26 | 10 февраля 2017г.




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