Что такое пресс волл? Выбираем конструкцию

В наше время существует огромное количество различных возможностей для оформления разного рода мероприятий. Одним из наиболее востребованных элементов является удобная и практичная конструкция, называющаяся пресс волл (presswall), её назначение заключается в том, что на ней производится размещение логотипов спонсоров мероприятия.

Пресс волл представляется собой лёгкую в сборке баннерную конструкцию на раме, выполненную из металла. В зависимости от типа мероприятия на баннер осуществляется нанесение красочного изображения или логотипа компаний-спонсоров и в дальнейшем он служит фоном для фото и видеосъемки.

Все прес-волл стенды являются рабочими информационными фонами для выступающих на сцене участников мероприятия.

Не одно крупное мероприятие, не обходится без журналистов, фотографов и видео-операторов. А значит Brand-wall – это прекрасная возможность организатору мероприятия ещё раз напомнить людям о своей компании, показав им свой корпоративный логотип, рекламу или же предоставить контактные данные. Благодаря таким возможностям стенда, он не только является красивым фоном, но и в значительной мере поднимает популярность той или иной компании.

Какой пресс-волл выбрать?

Если вы не в состоянии самостоятельно подобрать пресс-вол конструкции, то просто не обойтись без помощи специалистов. Выбрать, например, пресс волл в Москве не проблема. На сегодняшний день существует огромное количество вариаций Press-wall стендов, поэтому подобрать для себя подходящий не составит труда, главное, учитывать все его достоинства и недостатки.

Стенды могут быть как легкими разборными, так и тяжелыми с усложнённой сборкой. Основное отличие этих стендов заключается в качестве баннерного полотна, которое натягивается на каркас.

При этом следует помнить, что легкость конструкции ни в коей мере не означает что этот тип пресс-волла лучше других. Воздушную, облегченную конструкцию в процессе проведения мероприятия кто-то может нечаянно задеть и тогда мероприятие уже не будет таким идеальным. Чтобы предотвратить подобною ситуацию желательно подбирать более тяжелые конструкции.

Обратите внимание, что выбрав слишком низкий Press-wall, вы не добьетесь ожидаемого эффекта, этим вы только испортите настроение прессе. Brand-wall для фотографа – это его рабочая зона. Поэтому выбирая подобный стенд, постарайтесь учесть места его планируемого использования и рост участников этого события.

Не нужно выбирать стенд подешевле, ведь качественно выполненный стенд прослужит вам не один год, чего не скажешь о его дешёвых вариациях.

На корпоративных вечеринках, презентациях, деловых и бизнес-встречах, выставках вам не обойтись без брендированной стены в качестве рекламного носителя с корпоративным стилем, ведь это идеал для рекламных компаний вашего бренда. Для печати элементов фирменного стиля (логотипы) используются различные материалы, баннерные ткани.

Помещения с недостатком свободного пространства не станут помехой к размещению сборно-разборных пресс волов.

Самое запоминающееся и ответственное событие в жизни молодой пары – это свадьба. Достойно оформить торжество вам поможет такой вид свадебной декорации, как пресс-волл. При его профессиональном оформлении, все торжественные моменты останутся в виде великолепных свадебных фото. Ваши друзья и родственники ощутят всю полноту торжественности момента, и по достоинству оценят уровень проведения. Пресс-волл на свадьбе может стать местом где каждый участник торжества будет оставлять различные пожелания. Чтобы праздник оставил самые яркие, и теплые воспоминания воспользуйтесь качественной баннерной печатью для свадебного макета.