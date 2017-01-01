Плюсы и минусы наружной рекламы

Продвигать свои услуги или товары – это задача каждого предпринимателя. Все знают, что без рекламы строить бизнес невозможно. В настоящее время, видов рекламы очень много, и каждый владелец бизнеса решает сам, какой вид ему целесообразней использовать. В данной статье разбираются преимущества и недостатки такого старого, но по-прежнему очень актуального вида продвижения товаров и услуг, как наружная реклама.

Бесспорный плюс наружной рекламы – это аудитория, на которую она рассчитана. Здесь почти нет ограничений. Газетные издания, интернет, телевидение и радио, несмотря на популярность, все же имеют ограниченную аудиторию. По улице же ходит почти каждый человек и ему приходится видеть в течение дня различные рекламные растяжки и щиты. К тому же существует целая категория людей, которые почти все свое время заняты только работой и другие виды рекламы для них малоэффективны. Это так называемый средний класс. На доходы этих людей и нацелены множественные предложения, смотрящие с рекламных щитов.

Реклама не раздражает глаза покупателей

Важным преимуществом наружной рекламы является способность не раздражать людей. Предложения не вызывают негативных эмоций у аудитории, тем самым заставляя прислушиваться к подаваемой информации. Следствием этого является большее доверие потенциальных покупателей к рекламируемым продуктам.

Наружная реклама имеет универсальный охват, в зависимости от цели её использования. Её можно размещать в конкретном районе, в нужном месте скопления потенциальных покупателей или же направлять на широкую аудиторию. Например, вдоль оживлённых магистралей, где проезжают тысячи автомобилей, часто встречается большое количество рекламных щитов с предложениями от автосалонов. Это пример продуманного маркетингового размещения рекламы. Очевидно, что в этом случае, конверсия из просмотров рекламы в заявки на консультацию, а впоследствии в покупку, должна быть достаточно высокая.

Относительно дешево

Следующий несомненный плюс этого вида рекламы – её относительная дешевизна. Вы можете заказать наружную рекламу относительно недорого. Цена одного контакта с потенциальным потребителем, при размещении такого вида рекламы, гораздо ниже, чем в печатных изданиях, интернете, телевидении или радио. Конечно, здесь все зависит от стоимости рекламных материалов и от масштаба деятельности, но в среднем, цена за одну тысячу контактов с возможными клиентами составляет примерно 40 рублей, что очень недорого сравнительно с иными видами рекламы. При этом реклама в газетах ограничена тиражами, рекламные предложения на радио и телевидении многие игнорируют, так как она мешает просмотру или прослушиванию любимых передач. Поэтому наружная реклама является очень важным способом обратить на себя внимание потенциальных клиентов.

Недостатком этого вида рекламирования является высокая конкуренция за рекламные места. Многие предприниматели, желая дать рекламу, образуют значительные очереди. А места, которые свободны, часто не соответствуют простым требованиям, чтоб эффективно размещать рекламные предложения. Также второй негативный момент: количество рекламных предложений на единицу пространства зашкаливает и внимание аудитории рассеивается, тем самым часть информации не усваивается людьми. Но и с этим можно успешно справиться с помощью нестандартных маркетинговых решений и действий в размещении наружной рекламы.

Как видно, причин использовать этот вид рекламы в своем деле достаточно. С какой бы скоростью ни развивался интернет - маркетинг, пока люди не перестанут выходить из дома на улицу, наружная реклама всегда будет одним из самых эффективных инструментов по продвижению различных товаров и услуг.